Testament prins Philip hoeft niet openbaar gemaakt te worden

Een rechter genaamd Andrew McFarlane besloot tot de uitsluiting van pers vanwege onder meer de privacy van de familie. The Guardian noemt het besluit „onrechtvaardig.” Een geheel gesloten zitting zou indruisen tegen het rechtssysteem, stelt de krant. In Engeland is het de regel dat een testament openbaar wordt gemaakt wanneer iemand overlijdt. Op die manier kan er gecontroleerd worden of er aan de wensen van de overledene wordt voldaan.

Rechters hebben vrijdag echter geoordeeld dat de omstandigheden „uitzonderlijk” zijn en dat testamenten soms niet openbaar hoeven te worden gemaakt. „Het is waar dat de wet ook van toepassing is op het koningshuis, maar dat betekent niet dat de wet in alle situaties voor dezelfde uitkomst zorgt.” Testamenten van overleden leden van het Britse koninklijk huis worden tot nu toe naar traditie nooit openbaar gemaakt, schrijft persbureau AFP.

Prins Philip, de hertog van Edinburgh, overleed vorig jaar op 99-jarige leeftijd. Hij was 73 jaar getrouwd met koningin Elizabeth.