’Familie probeerde nieuws over Harry weg te houden bij Philip’

De 99-jarige Philip werd tijdens zijn maand lange ziekenhuisopname beschermd tegen nieuws van buitenaf. „De familie was er erg op gebrand dat hij niet op de hoogte was van de volledige omvang van het interview”, aldus Nicholl. Vanwege de vrijwel constante berichtgeving in Groot-Brittannië zal dat volgens haar niet helemaal zijn gelukt en heeft de hertog van Edinburgh waarschijnlijk toch een en ander opgevangen.

De echtgenote van koningin Elizabeth werd dinsdag na 28 dagen ontslagen uit het ziekenhuis. In de tussentijd kwam het Britse koningshuis onder een vergrootglas te liggen vanwege het explosieve interview van prins Harry en zijn vrouw Meghan.

De hertog en hertogin van Sussex, die werden opgeroepen om het interview uit te stellen vanwege de toestand van Philip, vertelden onder meer dat er binnen de familie zorgen waren geuit over de huidskleur van hun zoon Archie. Ook zei Meghan dat ze enige tijd suïcidaal was. Oprah verklaarde later dat koningin Elizabeth en prins Philip niet degenen met de ’zorgen’ waren.