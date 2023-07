Hardwell benoemd tot ereburger van Breda

„Robbert is een voorbeeld voor velen. Naast zijn succesvolle muziek waarmee hij vele awards en twee benoemingen tot nummer 1 DJ van de wereld behaalde, helpt hij (Bredase) talenten zich verder te ontwikkelen en zet hij zich in voor ook lokale goede doelen als ambassadeur”, zegt Depla over Hardwell.

Volgens Depla zet Hardwell Breda „internationaal op de kaart met zijn talent, zijn prestaties maar ook door met trots over onze stad te spreken.” „Breda is net zo trots op hem, als hij op onze stad. We hebben er met hem als ereburger een hele waardevolle ambassadeur bij.”