Chris Hemsworth bijna blut voor hij Thor werd

De jonge Hemsworth wilde gaan acteren vanwege zijn liefde voor films en televisie, maar hij en zijn familie hadden geen cent te makken. Daarom wilde hij geld gaan verdienen om zijn ouders financieel te helpen. Dat kwam hem niet ten goede tijdens audities. „Ik zette mezelf te veel onder druk. Als ik niet de verantwoordelijkheid had genomen om voor mijn familie te zorgen, had ik wat meer kunnen relaxen.”

In Australië had hij een rol in de soapserie Home and Away, maar na zijn verhuizing naar Los Angeles lukte het hem niet om grote rollen te krijgen. Toch zat er een positieve kant aan. „Als ik de rollen had gekregen, had ik Thor niet kunnen spelen.”