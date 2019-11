Tony Junior liep wekenlang met gebroken voet

Tony kwam niet goed terecht na een sprong van zijn dj-booth, licht een woordvoerder toe. Hij heeft een tijdje met de blessure rondgelopen omdat Tony veel op reis is geweest. Eenmaal terug in Nederland besloot de dj toch maar naar een arts te gaan.

De gebroken voet, die dankzij knalroze gips niet te missen is, heeft geen gevolgen voor Tony’s agenda. De dj, die naar verwachting een week of twee in het gips zit, werkt zijn optredens de komende tijd af zoals gepland.