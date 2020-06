Jane Fonda en Lil Nas X samen in milieucampagne Gucci

Jane Fonda Ⓒ ANP

Actrice en activiste Jane Fonda (82) is een van de sterren die schittert in de nieuwe milieubewuste campagne van het Italiaanse modehuis Gucci. Naast Fonda is ook de 21-jarige zanger Lil Nas X te bewonderen in de serie. Via sociale media maakte het modehuis het nieuws bekend.