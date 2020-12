Kevin Spacey wijdt kerstvideo aan mensen die het zwaar hebben

De acteur noemt de kerstvideo ’1-800 XMAS’. De cijfers zijn de Amerikaanse equivalent van de 113 zelfmoordpreventielijn in Nederland.

„Als je lijdt, als je hulp nodig hebt, als je schaamte of schuld voelt, als je problemen hebt met je identiteit, als je het gevoel hebt dat je met je rug tegen de muur staat of dat er geen pad is voor jou: ik beloof je, er is een pad voor jou”, zegt Kevin in de video. Het is volgens hem een moeilijk jaar geweest voor velen.

„Veel mensen hebben me bereikt om hun problemen met mij te delen.” De acteur, die in opspraak raakte door talrijke beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag, denkt dat hij een goed luisterend oor is geweest voor hen. „Door mijn eigen problemen, kan ik veel dingen begrijpen”, legt hij uit.

Kevin maakt zich zorgen om de mensen die suïcidale gevoelens hebben door problemen al dan niet veroorzaakt door corona. „Zelfs tijdens de feestdagen en hierna, ook al voel je het misschien niet, zijn er mensen die je kunnen begrijpen en je kunnen helpen, je bent niet alleen.”

Spacey begon in 2018 met kerstvideo’s op te nemen.