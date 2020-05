Verborgen seksscène ontdekt in Harry Potter

Dat kinderfilms vaak een verborgen boodschap hebben voor meekijkende ouders is niets nieuws, vaak zijn ze dusdanig subtiel verwerkt dat de jongere kijkertjes niets doorhebben, maar volwassen de schunnige grap meteen opmerken. Ook in het derde deel van Harry Potter, The Prisoner Of Azkaban, zit zo’n pikant grapje verwerkt. Het heeft alleen zestien jaar geduurd tot deze massaal werd opgemerkt...

„Ik zit misschien al te lang in lockdown, maar ik denk dat ik een seksscène heb gevonden in Harry Potter”, schrijft een kijker op Twitter, vergezeld van een screenshot van de scène. „De meeste Potter-fans weten dit al sinds de film uitkwam, zo’n 16 jaar geleden”, reageert een ander meteen, maar blijkbaar is het voor het grote publiek wel nieuw. Het plaatje circuleert al dagen op sociale media.

Tijdens de aftiteling van de film worden de namen van alle castleden en medewerkers getoond op Marauder’s Map, waar tevens tal van voetstappen staan afgebeeld. Wie echter goed oplet, ziet dat er in de hoek een afwijkend setje staat, dat insinueert dat daar een koppeltje intiem met elkaar zou zijn. Hoewel veel kijkers denken dat het om een onschuldige tekening gaat in plaats van dat er bewust zou zijn gekozen voor het symbool dat veelal aangeeft dat het om een seksscène gaat, laat Rus Wetherell, de man die verantwoordelijk was voor de aftiteling, weten dat er wel degelijk opzet in het spel is.

Hij werkte maar liefst twintig dagen aan de elf minuten durende aftiteling. Toen hij op een dag tot vier uur in de ochtend aan het werk was, viel zijn oog op het lege hoekje en besloot hij er een grap in te verwerken. „Er zat nog een opening in het ontwerp en ik zag het als een kans om daar een paar studenten te verstoppen. En dus zette ik er twee paar voetjes neer. Het was gewoon iets leuks voor volwassenen en kinderen zouden het niet echt begrijpen.”

Rus zegt dat hij eigenlijk van plan was om de voetjes weer weg te halen, maar omdat regisseur Alfonso Cuarón de grap wel zag zitten, besloot hij ze te laten staan. Ondanks allerlei theorieën over wie de twee vozende studenten kunnen zijn, zegt Rus dat het niet de bedoeling is dat ze bij een bepaald personage horen.