Nederlandse Mia Nicolai mogelijk met twee nummers op songfestival

Ⓒ ANP/HH

Van Mia Nicolai, samen met Dion Cooper de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival, is tijdens het liedjesfestijn mogelijk nog een nummer te horen. De zangeres schreef het nummer When Love’s Real waarmee de Moldavische Corina Ivanov hoopt mee te gaan doen. Zaterdag is de nationale finale van Moldavië en wordt duidelijk wie het land in mei in Liverpool zal vertegenwoordigen.