Niet intiem kunnen zijn omdat je met je aanstaande bij je ouders woont

Premium Wielrennen

Na Polen-drama spelen Jakobsen en Groenewegen vrolijke Tour-hoofdrol

Zo’n krankzinnig scenario had niemand kunnen bedenken tijdens de ouverture van de Tour de France. De horrorcrash van zo’n twee jaar geleden in Polen zal Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen voor eeuwig aan elkaar verbinden. Er werd gevreesd voor het leven van de eerste, en toen die dreiging weg was, ...