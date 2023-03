Vrouw van Ali B is de nieuwe manager van Lil’ Kleine

De komst van de 28-jarige artiest wordt bevestigd door SPEC-oprichter Breghje Kommers. Lil’ Kleine en Ali kennen elkaar onder meer door hun tijd als coaches bij The voice of Holland. Ali legde begin vorig jaar zijn werkzaamheden als artiest, ondernemer en partner bij SPEC neer.

Met het vertrek van Jorik Scholten, zoals Lil’ Kleine echt heet, verliest NAMAM een van de grotere namen in haar artiestenstal. Het bureau is opgericht door Nathan Moszkowicz, zijn vader Bram laat aan Shownieuws weten dat de samenwerking ’in goed overleg’ ten einde is gekomen: „Er is geen ruzie en beide partijen wensen elkaar het beste voor de toekomst”.

Jaimie Vaes

Het leek al langere tijd te rommelen tussen de artiest en zijn voormalige manager. Toen Lil’ Kleine begin 2022 in opspraak raakte na de mishandeling van zijn toenmalige partner Jaimie Vaes liet NAMAM weten alleen onder strenge voorwaarden met hem door te willen. De rapper beloofde aan zichzelf te gaan werken en vertrok voor enkele weken naar Thailand om daar cursussen te volgen.