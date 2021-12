Vierde kind voor Sander Lantinga en vrouw na heftige bevalling: ’Drie liter bloed verloren’

In de post laat Lantinga ook weten dat de bevalling aanvankelijk goed ging, maar ’misschien wel té snel, want daarna ging het snel minder’. Tess verloor na de bevalling 3 liter bloed door een ’oververmoeide’ baarmoeder, legt Sander uit. De baarmoeder sloot zichzelf niet meer, waardoor Tess last van bloedingen bleef houden. „Dus uit huis getakeld en met een gierende ambulance naar het ziekenhuis gebracht”, aldus de radio-dj. Inmiddels zijn moeder en kind weer thuis en maken ze het goed.

Sander en Tessel trouwden in 2011. Ze werden in 2014 ouders van Klaas, in 2016 van dochter Molly en in 2018 van dochter Cato.