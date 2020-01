Channing Tatum op de knieën voor Iris van den Ende

Hij haalde de dochter van Joop van den Ende onder luid gejoel van het publiek en de spelers het podium op na de eerste voorstelling, en zakte toen op een knie om haar hartelijk toe te spreken. „Ik wil je meer bedanken dan ik er woorden voor heb - zeker in het Duits. Jij geloofde in ons, toen niemand wist wie the f*ck we waren.”

Iris van den Ende haalde met haar bedrijf Medialane de show van Tatum, Magic Mike Live, naar Club Theater in Berlijn en liet de club aan het bekende Potsdamer Platz er zelfs compleet voor renoveren, zodat er een heel nieuwe ruimte ontstond in hartje Berlijn. Tatum spreekt zijn dank en waardering uit namens het hele team. „Jij bracht de ziel in deze plaats, jij zorgt deze energie hier en we houden van je! Iedereen hier van ons houdt van jou. Dank je! Dank je voor dat je in ons geloofde en dat je ons hier hebt gebracht.”

Iris kondigde in mei vorig jaar al aan dat ze de show naar Duitsland had gehaald, nadat ze die zelf in Londen had gezien en het ’vanaf de eerste seconde fantastisch vond’. Ze startte haar bedrijf Medialane vijf jaar geleden in Nederland. Toen had ze nog niet durven dromen dat ze zo snel al een eerste show in het buitenland kon aankondigen.

Magic Mike Live begon vorig jaar in Las Vegas en is intussen dus ook te zien in Londen en Berlijn.