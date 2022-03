Kees van der Spek: ’Ineens was iedereen Peters beste vriend’

Als reden voert hij tegenover Veronica Superguide aan: „Peter was een feitenkenner en detailman, ik was de creatieve televisiemaker.” En ook liggen hun interesses volgens hem uit elkaar. „Daarbij ben ik zeer matig geïnteresseerd in de Holleeders en de Taghi’s. Ik ging liever achter de Puttense moordzaak aan en Nicky Verstappen; zaken waarvan ik vind dat ze er veel meer toe doen. En wat Peter ook zo goed deed: alle leed van die nabestaanden met zich meetorsen en jarenlang op bezoek blijven gaan. Ik probeer ook een goed mens te zijn, maar dat ga ik niet redden”, aldus Kees.

Ook zit het hem soms dwars dat toen bekend werd dat Peter na de aanslag is overleden, hij ineens heel geliefd leek, terwijl er voor Peters dood daar lang niet altijd sprake van leek te zijn. Daarover zegt Kees: „Ja, opeens was iedereen zijn beste vriend. Dat steekt me nog weleens.”