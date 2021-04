Moeder (78) Mark Wahlberg overleden

„Mijn engel. Rust in vrede”, schrijft hij erbij. Zijn broer Donnie, bekend van boyband New Kids on the Block, schrijft in een veel uitgebreidere tekst hoeveel zijn moeder Alma voor hem betekend heeft en hoe hij door haar gevormd is. „Haar vreugde voor het leven, liefde en mensen, samen met de trots die ze had voor haar nederige afkomst en weigering om te vergeten waar ze vandaan kwam, hebben me ongetwijfeld gesmeed tot de man die ik nu ben. Ik zeg vaak tegen mensen dat ik alles wat ze leuk aan me vinden, van mijn moeder heb.”

Donnie, die eerder op Instagram liet weten dat hun moeder begon te dementeren, omschrijft haar als een vrouw die tegenslagen in het leven dapper overwon. Hij was volgens haar de beste moeder in de wereld. „Het is nu tijd om vredig te rusten, mam. Ik hou van je, mis je, dank je en zal jouw leven vieren, vandaag en altijd.”