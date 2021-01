Cardi B heeft eerste hoofdrol in film te pakken

In de film speelt Cardi B een boef die in de problemen komt als een overval mislukt. Om te ontsnappen aan de politie en haar voormalige bendeleden besluit ze zich te vermommen als een bejaarde vrouw in het verzorgingstehuis van de van haar vervreemde grootmoeder.

Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse in een film te zien is. Eerder speelde ze al een rol in de film Hustlers uit 2019. Ook zal ze te zien zijn in het negende deel van de Fast & Furious-filmreeks.