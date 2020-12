Acteerkanonnen in ’Ammonite’

Na zijn schaamteloze portret van een hedendaagse mannenliefde in zijn debuut God’s own country (2017) wijdt schrijver-regisseur Francis Lee zich nu aan de ingehouden passie van twee vrouwen. Spelend in een tijd dat zulke relaties volkomen onbespreekbaar waren, maar ongetwijfeld bestonden.

Ammonite – ruig, sfeervol en rijk aan veelzeggende details – brengt twee acteerkanonnen samen en laat hun lange lonten smeulen tot het knalt. Oscarwinnares Kate Winslet speelt arbeidersdochter Mary Anning, die samen met haar moeder in Lyme Regis woont aan de Engelse zuidkust. Ze schrapen hun kostje bij elkaar met de verkoop van fossielen, die de krijtrotsen langs het strand geregeld prijsgeven. Door haar kennis en ervaring is Anning op paleontologisch gebied intussen een autoriteit, al krijgt zij daarvoor als vrouw nooit de erkenning die zij verdient.

Saoirse Ronan, op haar 26e al vier keer genomineerd voor Hollywood-goud, speelt Charlotte Murchison, de depressieve echtgenote van een befaamde geoloog uit een hogere klasse. Hij is naar Lyme Regis afgereisd om het kunstje van fossielen zoeken af te kijken. Vervolgens laat hij zijn vrouw achter in het kustplaatsje om ’aan te sterken’ en betaalt hij Mary om een oogje in het zeil te houden. Hoewel Anning niet op gezelschap zit te wachten, is het geld bij haar te welkom om ’nee’ te zeggen.

Het klassenverschil, Charlotte’s verdriet om een verloren kind en Mary’s norse geslotenheid staat echt contact tussen de twee lang in de weg. Tot de openheid van de een het emotionele pantser van de ander weet te doorbreken en hun liefde opvlamt. Aanvankelijk in weer en wind en later in de intimiteit van een slaapkamer, bikken beide vrouwen gevoelens bij elkaar los, als fossielen uit omringend gesteente. Woorden vinden de twee daarvoor nauwelijks, het zijn hun blikken, gebaren, aanrakingen die in Ammonite spreken: vaak subtiel, soms hongerend, soms ook tragisch. Omdat verlangens nu eenmaal niet altijd overeenkomen, hoe groot de aantrekkingskracht ook is.

✭✭✭✭ (4 uit 5)