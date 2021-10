Cardi B krijgt huis in Dominicaanse Republiek voor verjaardag

Cardi deelde dinsdag beelden van de villa op Instagram. Ze schreef daarbij dat het cadeau voor haar extra bijzonder was, omdat Offset op het idee kwam door een gesprek dat de twee hadden. „Ik vertel Set al een tijdje dat ik wil investeren in huurhuizen in de Dominicaanse Republiek en andere landen in de Caribbean, maar ik kreeg altijd het gevoel dat hij het niet met me eens was en liever geld stak in andere investeringen”, vertelt ze.

Ze is blij dat ze haar man verkeerd had begrepen. „Ik had het mis. Ik kan het niet geloven. Dit vond ik zo geweldig! Ten eerste omdat jij wel naar mij luisterde en niet alleen knikte zodat ik zou ophouden met praten. Ten tweede omdat je mijn ideeën voor investeringen niet belachelijk vindt. En ten derde omdat je hier met mijn vader aan hebt gewerkt. Jij en mijn vader (en de baby) zijn de belangrijkste mannen in mijn leven en ik ben zo blij dat jullie close zijn en jullie eigen band en relatie hebben opgebouwd.”

Cardi, die eigenlijk Belcalis Almánzar heet, en Offset (echte naam: Kiari Cephus) zijn sinds begin 2017 samen en trouwden in september van dat jaar. Ze hebben een driejarige dochter, Kulture, en verwelkomden deze zomer een zoon, van wie ze de naam niet bekend hebben gemaakt.