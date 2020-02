Imanuelle Grives ’wilde kapot’ door imposter-syndroom

„Je denkt steeds dat mensen er achter komen dat je een enorme loser bent, en helemaal niet zo leuk als iedereen denkt. Het maakt dan niet uit wat je hebt opgebouwd en wat je allemaal bereikt hebt”, aldus Grives.

Zij kwam op dat moment naar eigen zeggen uit „de zoveelste kloterelatie.” In haar hoofd was het een chaos, vertelde de actrice. „Ik deed het niet voor het geld”, voegde ze daaraan toe. Toen ze gepakt werd, voelde zij vooral opluchting. „Ik vond het allemaal wel best.”

De Belgische gevangenis omschreef Grives als „een bijzondere plek. Ik heb geen ratten gezien, maar het is natuurlijk geen hotel. Maar zo is het ook niet bedoeld. Het is in niets te vergelijken met een Nederlandse gevangenis.” Haar bijnaam bij sommige medegevangenen was ’Miss Tomorrowland’.

Haar familie bleef haar doorlopend steunen. „Mijn moeder zei: je hebt iets gedaan wat niet klopt. Maar we houden van je, we steunen je en we gaan je hieruit krijgen.” Grives stelt graag weer te willen gaan acteren.