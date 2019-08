Heerlijk nazomeren

Giethoorn verandert morgenavond in een feeërieke sprookjeswereld. Ⓒ Foto Wilbert Bijzitter

De herfst nadert met rasse schreden, dus we moeten dit weekend nog maar even genieten van het mooie weer. Of je nu in het zonnetje een harinkje naar binnen laat glijden in de haven van Harlingen, prachtig versierde bootjes voorbij ziet glijden in het pittoreske Giethoorn of op je blote voetjes het blote voeten pad loopt in Leiden.