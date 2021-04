Gijs Staverman wilde na dertig jaar stoppen met radio

Gijs (55) zegt ’superblij’ te zijn nu hij later in de middag zijn programma mag maken. De dj neemt tussen 14.00 en 16.00 uur het programma over van de naar Radio Veronica vertrokken Rob Stenders. Hij vindt het ’een hele eer’ dat hij op dat tijdslot zijn show mag doen. Volgens Gijs wordt er op die uren veel naar de radio geluisterd. „En ik mag een programma helemaal opnieuw bedenken, dus dat vind ik leuk.”

De verhuizing kwam voor Gijs net op tijd. Hij merkte dat hij het laatste jaar op een dood spoor zat met Gijs 2.0. „We hebben vrijwel alles gedaan wat we wilden doen.” Daarom overwoog de dj na dertig jaar een tijdje te stoppen met radio, hoewel dat een grote stap voor hem zou zijn. „Radio is eigenlijk het enige dat ik kan”, zegt hij.

Tv-programma

In het verleden maakte Gijs ook wel tv-programma’s, bijvoorbeeld voor RTL. Tegen de presentatoren van Dit was de radio vertelde hij dat er al lange tijd plannen bestaan voor het maken van een tv-programma over pleegkinderen. Gijs heeft er zelf twee. Hij dacht erover om zijn radiostilte te gebruiken om die plannen verder uit te werken.

Op 10 mei is de eerste uitzending van het nieuwe programma van Gijs. De show gaat Gijs 2.4 heten. In het programma is er ook plaats voor humor, belooft Gijs. Hij houdt van stand up-comedy en cabaret en daar wil hij aandacht aan besteden. Gijs wil vooral een hoop lol maken op de radio, want „het is al zo lastig de laatste tijd.”