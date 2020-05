Maik de Boer naar ziekenhuis

Wat er aan de hand is met de stylist? „Ik was net nog even in het ziekenhuis en heb een een heftige oogontsteking.” Dat Maik de Boer verder topfit is, liet hij op Koningsdag blijken. Toen poseerde hij volledig naakt op het sociale platform.

Vorig jaar gooide hij zijn levensstijl drastisch om, nadat bij hem een voorstadium van kanker was geconstateerd. Hij viel toen twintig kilo af en liet aan De Telegraaf weten voortaan anders in het leven te staan.