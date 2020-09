Zo eenzaam stierf CAROLINE KAART (88)

Caroline Kaart overleed deze week op 88-jarige leeftijd. Ⓒ ANP/HH

Zo groots als haar carrière was, zo eenzaam was haar afscheid. Operadiva CAROLINE KAART overleed deze week op 88-jarige leeftijd en was eigenlijk wel klaar met haar aardse bestaan. „Als ik dood ben, dan heb ik rust. Niemand hoeft om me te treuren als het zover is. De dood zal voor mij een bevrijding zijn.”