Kelly Clarkson heeft veel geleerd van scheiding

Clarkson liet in juni weten te gaan scheiden van haar echtgenoot Brandon Blackstock, met wie ze zeven jaar getrouwd was en twee kinderen heeft. „Het is een hele wijze les voor mij geweest om te leren dat sommige mensen op een bepaald moment in je leven niet per se goed voor je zijn. Dat betekent niet dat het slechte personen zijn, maar dat je allebei een andere weg inslaat. En daar is niets mis mee.”

Ze vervolgt: „Zelfs nu ik 38 jaar ben, merk ik dat ik nog steeds verander. Ik wil altijd proberen de beste versie van mezelf te zijn, omdat je uiteindelijk elke dag met jezelf ’opgescheept’ zit. Dan kun je er maar beter het beste van maken, toch? Het is dan vooral ook belangrijk om jezelf te omringen met mensen die datzelfde doel voor ogen hebben.”

Clarkson zegt de afgelopen maanden vooral veel vreugde te hebben geput uit haar kinderen, vrienden en werk. „Ik ben dankbaar voor de liefde die ik heb gekregen en kijk uit naar 2021. Iedereen heeft een krankzinnig jaar achter de rug en hopelijk gaat de zon op alle vlakken weer wat meer schijnen.”