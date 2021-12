Bibi Breijman gestopt met medicijnen

Premium Sterren

Demi Lovato eindelijk nuchter: ’De doktoren gaven mij nog maar even’

Het had weinig gescheeld, of Demi Lovato (29) had niet meer geleefd. Drie jaar geleden werd een overdosis drugs de zangeres bijna fataal. Demi is nu aan de beterende hand en wil voortaan nuchter door het leven gaan. Zal het haar nu eens en voor altijd lukken om haar verslaving te overwinnen?