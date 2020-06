Modern Family-acteur Fred Willard overleed aan een hartaanval

Ook hartziekten en het myelodysplastisch syndroom, waarbij het beenmerg niet in orde is, droegen bij aan het overlijden.

Willard overleed op 15 mei dit jaar. Zijn dochter Hope zei daarover dat hij vredig gestorven is en dat hij zijn familie „tot het einde gelukkig heeft gemaakt.” De acteur ligt begraven op de bekende Forest Lawn Memorial Park begraafplaats in Los Angeles.

Fred Willard is bij het grote publiek en bekend door zijn acteerkunsten in de Anchorman-films en de populaire serie Modern Family. Ook speelde in films als WALL-E, American Wedding en Harold & Kumar Go to White Castle.