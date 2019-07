Zweeds OM wil A$AP Rocky langer vasthouden

Het OM heeft een verzoek tot de verlenging van het voorarrest neergelegd bij de rechter. Volgens de officier van justitie is er meer tijd nodig om het onderzoek naar de vermeende mishandeling af te ronden.

A$AP Rocky werd begin deze maand opgepakt in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Hij wordt beschuldigd van het mishandelen van twee mannen. Maar volgens de rapper werd hij lastiggevallen door het duo op straat. Hij plaatste filmpjes van het incident. Daarin is te zien hoe de mannen de koptelefoon afpakken van A$AP Rocky. Op andere video’s is te zien hoe de rapper en zijn gevolg de mannen in elkaar trappen.

Inmiddels hebben Kim Kardashian en zelfs de Amerikaanse president Donald Trump zich bemoeid met de zaak.