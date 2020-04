Kaarten Oktoberfest München kosten een fortuin

MÜNCHEN - Reserveringen voor plekken in biertenten tijdens het Oktoberfest in München worden op internet voor duizenden euro’s te koop aangeboden. Terwijl het maar de vraag is of het wereldberoemde bierfestival vanwege de coronapandemie wel doorgaat. De premier van de deelstaat Beieren en de burgemeester van München overleggen daar binnenkort over.