Moeder 3FM-dj Rámon Verkoeijen overleden

„Terwijl veel mensen een mooie zomervakantie hebben gehad, was deze voor mij de hel dit jaar”, schrijft Rámon op Instagram. „Mijn moeder is overleden. Ze was al een tijdje ziek, maar alsnog is het allemaal snel en onverwachts gegaan. Mijn band met haar was hecht en werd nog bijzonderder na het overlijden van mijn vader toen ik 15 was.”

Wanneer hij terugkeert bij 3FM, laat hij nog even in het midden. „Het doet pijn en ik weet het kost tijd... (...) Tot vlug!”