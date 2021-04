Elisabeth ’June’ Moss neemt de kijker mee terug naar Gilead

Elisabeth Moss als June in het vierde seizoen van The handmaid’s tale. Zij regisseerde haar collega’s nu ook. „Alsof je aan een Maserati sleutelt.” Ⓒ Foto MGM/Hulu

Naast haar awardwinnende rol in The handmaid’s tale is Elisabeth Moss ook al jaren producent van de dystopische serie. Van het nieuwe, vierde seizoen regisseerde ze ook nog eens drie afleveringen. „Deze show zit in elke vezel van mijn lichaam.”