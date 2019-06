Tygo Gernandt met Junita, ’koningin van de GHB-scene in St. Willibrord’. Ⓒ Foto EO

Met zijn vierdelige serie Tygo in de GHB, eind vorig jaar uitgezonden bij de EO, hoopte Tygo Gernandt met name de politiek wakker te schudden, omdat deze drug „véél gevaarlijker is dan men denkt.”