Prins Andrew geeft officiële verklaring over contact met Epstein

„Ik ontmoette Epstein in 1999. In de tijd dat ik hem kende, zag ik hem op onregelmatige basis en hooguit een of twee keer per jaar”, schrijft Andrew (59), het derde kind van koningin Elizabeth. „In die tijd heb ik in een aantal van zijn woningen verbleven.”

„Gedurende de korte tijd die ik met hem doorbracht, heb ik nooit enig verdacht gedrag, wat later tot zijn arrestatie zou leiden, gezien”, laat de prins weten over Epstein, die in 2008 al eens werd veroordeeld voor het aanzetten tot prostitutie. „Ik heb eerder al aangegeven dat het een fout was om hem in 2010 na zijn vrijlating te zien en ik kan alleen maar herhalen dat mijn ik kan alleen maar herhalen dat het mij spijt dat ik me heb vergist in wat ik van hem dacht te weten en dat dat overduidelijk niet de echte persoon was, gezien wat we nu weten.”

Hij noemt het een ’moeilijke tijd voor iedereen die betrokken is’. „Ik weet niet hoe ik levenstijl van Mr. Epstein zo kunnen begrijpen of verklaren.” Ook laat hij weten de uitbuiting van mensen te betreuren en dat hij ’ dergelijk gedrag’ niet zou ’goedkeuren, eraan deelnemen of aanmoedigen’.

Hij zegt te denken aan alle slachtoffers van Epstein. „Diens zelfmoord heeft veel vragen onbeantwoord gelaten.”

In zijn verklaring gaat prins Andrew niet concreet in op de claims uit eerdere jaren die tegen hem lijken te pleiten.