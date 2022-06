Paris Hilton liet dj-klus voor president schieten om bij bruiloft Britney te zijn

„Ik was eigenlijk gevraagd om te dj’en voor de president bij een diner, maar ik vond dit belangrijker”, zei Hilton in haar podcast This is Paris. Ze was donderdag een van de ongeveer honderd aanwezigen toen Spears haar jawoord gaf aan haar verloofde Sam Asghari. Hilton is naar eigen zeggen „ongelooflijk blij” voor haar vriendin. „Ze zag er prachtig uit en ik was gewoon zo blij om te zien dat ze haar sprookje had gevonden.”

Op de bruiloft waren ook grote sterren als Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore en Donatella Versace aanwezig. De opvallendste ’aanwezige’ was echter een niet uitgenodigde gast. Jason Alexander, de man met wie Britney Spears in 2004 trouwde in Las Vegas en van wie ze 55 uur later alweer scheidde, zorgde voor de nodige ophef voorafgaand aan het huwelijk. Hij werd uiteindelijk ingerekend door de politie.