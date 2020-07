Tim Hofman laat alle regels varen in eerste radioshow

„Ik heb me mega voorbereid”, vertelt Tim (32) tegen BuzzE over zijn eerste radioprogramma. „Playlist gemaakt, gasten uitgenodigd, rubriekjes bedacht. Het moet echt een goeie show worden, met een vol programma.” Lachend: „Ik neem dit heel serieus.”

Muziek is naast journalistiek dan ook zijn ’grote zingeving’. „Ik hou onwijs van muziek, ben daar ook forever mee bezig. En ik luister zelf ook veel radio, goeie radio. Daarom heb ik een wel eens tegen mijn baas gezegd: als er een radioplekkie vrijkomt, bel me dan. Nou, dat hebben ze dus gedaan. Ik heb er onwijs veel zin in.”

Nirvana

In de middagshow, vrijdag van 16.00 tot 19.00 uur, staat die liefde voor muziek centraal. Luisteraars krijgen van alles voorgeschoteld, verzekert hij. „Jaren 80, hiphop, grunge, Bowie en sowieso Nirvana. Liefst iedere week. Je moet ook wat hitjes van nu draaien, maar dat percentage is klein. Daar ben ik wel blij mee.”

Verder zitten er volgens hem weinig restricties aan de invulling van het zomerprogramma. „Er mag heel veel”, zegt hij. „En ik ga ook vooral doen wat ik zelf wil en leuk vind.” Ervaring met een eigen radioprogramma heeft de presentator van onder meer Over mijn Lijk en de YouTubes-serie BOOS niet. „Toen ik met tv of YouTube begon wist ik ook niet hoe het moest of hoe het hoorde. Ik hou me niet aan dat soort regels. Ik wil gewoon goeie radio maken.”

Sidekick

Mochten die drie middagen achter de knoppen goed bevallen dan zit Tim wel met ’een probleem’. „Dan moet ik gaan kijken waar ik die tijd vandaan haal. We zien wel. Eerst maar eens kijken hoe het gaat.”

Tim wordt iedere week vergezeld door een sidekick. In de eerste uitzending is dat zangeres Merol. Welke bekende gasten daarna volgen, is nog niet bekend.