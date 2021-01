Jane Fonda treedt in voetsporen Walt Disney

Entertainment

Jane Fonda en Lil Nas X samen in milieucampagne Gucci

Actrice en activiste Jane Fonda (82) is een van de sterren die schittert in de nieuwe milieubewuste campagne van het Italiaanse modehuis Gucci. Naast Fonda is ook de 21-jarige zanger Lil Nas X te bewonderen in de serie. Via sociale media maakte het modehuis het nieuws bekend.