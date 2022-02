Elvis Costello treedt in juni op in AFAS Live

Elvis Costello & The Imposters brachten onder meer de nummers Magnificent Hurt, The Boy Named If en I Let the Sun Go Down uit. Zij treden vanaf begin mei op in Nederland, België, de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. De concerttour eindigt begin september in Las Vegas.

De zanger, die eigenlijk Declan Patrick MacManus heet, zit al ruim veertig jaar in het muziekvak. De singer-songwriter ontving verscheidene muziekprijzen voor zijn werk, waaronder een BAFTA en een Edison. Hij werkte onder meer samen met Paul McCartney en Allen Toussaint.

Fans kunnen vanaf woensdag een kaartje kopen.