René van der Gijp ’heeft geen idee’ over toekomst Veronica Inside

„Ik heb echt geen idee”, zei hij woensdag voor de camera van RTL Boulevard.

Volgens de voetbalanalist heeft Genee wel wat ideeën over hoe de mannen verder kunnen. „Ik hoor het morgen wel”, aldus Van der Gijp. „Ik hoop dat hij met een idee komt waar ik van zeg: daar is over nagedacht.”

De drie mannen liggen met elkaar in de clinch sinds de veelbesproken racisme-uitzending van Veronica Inside vorige maand. Ruim een maand na die uitzending zijn de gemoederen enigszins bedaard en lijkt een staakt-het-vuren van kracht.