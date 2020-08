Sex met Andrew: ’Langste tien minuten van mijn leven’

Helemaal nieuw is dat verhaal niet, ze schreef er jaren geleden in haar (gepubliceerde) dagboek al over. Dat verhaal werd destijds met klem ontkend door Buckingham Palace. Nu heeft ze exact hetzelfde echter onder ede verklaard, en dat is toch andere koek.

VIRGINIA beschrijft de ontmoeting met ANDREW als ’de langste tien minuten uit mijn leven’. ,,Het was totaal niet moeilijk om hem op te winden, waarna we naar mijn hotelkamer gingen. Hij was compleet in extase en was vooral geïnteresseerd in mijn voeten. Maar ik heb niks met dat soort fetisjisme, dus daar trok ik een grens. Na tien minuten was het voorbij en vertrok hij, mij compleet ontzet achterlatend.’’