Jessica Biel: ’Nog steeds te jong om moeder te spelen’

Premium Cultuur

Het leven is ’wonderful’ voor 84-jarige Paolo Conte

In Italië heerst geen twijfel: Paolo Conte behoort tot de aller-, allergrootsten. De zanger, pianist en componist is inmiddels 84 en in de documentaire Via con me (It’s wonderful), op 8 en 10 augustus te zien in de bioscoop, wordt hij bedolven onder de mooiste loftuitingen. Zelf blikt hij ondertusse...