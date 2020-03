’Niet Meghan, maar Harry wilde weg uit Engeland’

De maat was vol en zijn emmer overgelopen. Harry was er helemaal klaar mee dat hij en zijn vrouw onder een vergrootglas lagen en dus besloot hij zijn biezen te pakken om samen officieel naar Canada te verhuizen. „Toen duidelijk werd dat Meghan nooit een eerlijke kans zou krijgen, flipte Harry”, vertelt een bron aan US Weekly. „Hij is onvermurwbaar dat het zijn keuze was om naar Canada te verhuizen.”

„Hij wil zijn zoon beschermen tegen de negativiteit en spanning waaraan hij in Engeland zou zijn blootgesteld”, vertelde een tweede insider. „Hij weet hoe het is om op te groeien in de schijnwerpers en hij wil Archie een zo normaal mogelijke opvoeding geven.”

De hertog en hertogin van Sussex, die officieel zijn teruggetreden als senior royals in een poging financieel onafhankelijk te worden, verhuisden in januari van Windsor naar Vancouver Island.