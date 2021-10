Videoland komt met korte film ’Mocro Maffia Meltem’

Ⓒ Videoland

Goed nieuws voor fans van de populaire serie Mocro Maffia. Videoland brengt een korte spin off-film van de serie uit. Mocro Maffia Meltem is dit jaar te zien op de streamingdienst. In de film, die zo'n 40 minuten duurt, is een nieuw karakter te zien: een Turks-Nederlandse vrouw die Meltem heet.