Reese Witherspoon wil bedrijf verkopen: miljard dollar

Binnenland

Slob: VPRO heeft mij onvolledig geïnformeerd over Kaag-docu

Demissionair minister Arie Slob (Media) en de VPRO zijn het niet met elkaar eens over de manier waarop in december vorig jaar Kamervragen van de PVV over de in opspraak geraakte documentaire over Sigrid Kaag zijn beantwoord. Slob schrijft vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer dat de VPRO hem „des...