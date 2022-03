Dit is de nieuwe vriend van Roxanne uit B&B Vol liefde

Sterren

Oscarwinnende acteur William Hurt overleden

De Oscarwinnende acteur William Hurt is zondag op 71-jarige leeftijd overleden, meldt website Deadline. Hurt is bekend van rollen in films als Kiss of the Spider Woman en Broadcast News. De acteur onthulde in 2018 dat hij aan terminale prostaatkanker leed, die was uitgezaaid naar zijn botten. Volgen...