Rico Verhoeven: ’Ik mis mijn kinderen’

Als hem in een nieuwe aflevering van de 538-serie Release Reacties gevraagd wordt naar wat hij van het nieuwe nummer Thuis van André Hazes vindt, is Rico direct geëmotioneerd. „Het raakt me persoonlijk. Dit gevoel heb ik ook. Straight to the heart. Ik weet dat mijn kinderen dat ook hebben. ’Papa je werkt altijd, je bent altijd onderweg’. Dat doet wel wat met mij. Ik heb de eerste stapjes van mijn zoon niet gezien, omdat ik toen niet thuis was. Je moet er niet te lang bij stilstaan, maar als je er bij stilstaat dan doet dat wel pijn.”

Dat hij nu juist alleen in een groot huis woont, maakt het volgens hem extra moeilijk. „Wat het lastig maakt is dat ik een ruim huis heb. En een ruim huis alleen, is echt alleen. Dat is soms lastig. Toevallig gisterenavond had ik wel even verdriet. Ik mis gewoon de kinderen. Ook al ben ik aan het werk van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat: ik kon altijd nog even een kus geven.”

Ook is er nog geen liefde in zijn leven met wie hij zijn grote huis kan delen. „Nee! Wat ik lastig vind, is dat mijn privéleven altijd op straat ligt. Ik ben altijd open, altijd eerlijk. Ik ga niet elke keer als ik een date heb een Instagram-foto maken, maar ik maak er ook geen geheim van”, legt hij uit. „Mijn dochter is negen en daar kan ik een goed gesprek mee voeren. Ze zei laatst ’als je een nieuwe vriendin hebt, dan zal je dat toch eerst tegen mij zeggen?’ Ik ben heel groot, maar op zo’n moment voel ik me heel klein.”

De kickbokskampioen onthulde in februari aan De Telegraaf dat hij en Jacky na dertien jaar samen te zijn geweest, ieder hun eigen weg gingen.