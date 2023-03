Moeder Evi Hanssen overleden: ’Ik voel je dicht bij mij’

In 2021 kreeg de moeder van Hanssen te horen dat zij ongeneeslijk ziek was. Zij had borstkanker met uitzaaiingen in de lever en botten.

De moeder van Hanssen is thuis overleden. „Omringd door bloemen en haar familie”, schrijft ze bij een foto van haar moeder. „Fijne reis, mijn allerliefste moeder. Ik voel je dicht bij mij. Tot altijd.”