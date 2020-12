Lesbische remake van Die Hard? Charlize Theron tekent ervoor

„Lesbische kerstkomedies zijn best prima hoor, maar wat ik ECHT nodig heb is een Die Hard waarin Charlize Theron als een dolle tekeer gaat om het leven van haar vrouw te redden”, schreef een gebruiker afgelopen zaterdag op Twitter. Het heeft even geduurd, maar dinsdag reageerde Charlize positief op de filmsuggestie: „Waar kan ik tekenen?”

Die Hard (1988) gaat over een politieagent uit New York die zijn vrouw moet redden wanneer zij tijdens een kerstfeestje door Duitse terroristen wordt gekidnapt. Het geldt zo’n beetje als dé kerstfilm voor mannen.

Het actiegenre is Charlize overigens niet vreemd. De 45-jarige actrice speelde onder meer al in de actiefilms Mad Max: Fury Road, Atomic Blonde en The Old Guard.