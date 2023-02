Rammelende logica in Missing

Tiener June ruikt onraad nadat haar moeder niet terugkeert van vakantie. Ze heeft geen geld om naar Colombia te vliegen, maar kan gelukkig goed met een computer overweg. Dankzij een vertaalmachine praat ze met de hotelconciërge. Via een lokale website vindt ze een goedkoop hulpje dat door Bogota kan crossen om naar aanwijzingen te zoeken. En in een mum van tijd heeft ze inloggegevens van haar verdachte stiefvader te pakken. Maar wat is nou toch dat wachtwoord van haar moeders email-account?

Filmische mogelijkheden

De logica begint al vroeg te rammelen in Missing, hoewel je daar aanvankelijk weinig erg in hebt. Junes computerscherm puilt namelijk uit van de filmische mogelijkheden. Terwijl we de puber zelf zien via een FaceTime-schermpje (dat vrijwel altijd open staat), springen de livestreams, kaarten, zoekfuncties, persoonsgegevens en tekstberichten driftig in het rond. Elke nieuwe ontdekking biedt direct een volgend haakje voor haar speurtocht. Knap is het zonder meer, om bijna twee uur zoveel snelheid en variatie vast te houden.

Maar uiteindelijk maakt deze thriller het toch echt te gortig. Straatcamera’s zorgen voor haarscherpe beelden mét geluid. Een schurk die er alles aan doet om buiten beeld te blijven, heeft thuis een openbaar wifinetwerk. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de vergezochte ontknoping, die ook anderhalf uur eerder gekund als June dat wachtwoord gewoon meteen had geraden. Na het duizelingwekkende dwaalspoor voel je je door Missing vooral een beetje bekocht.

✭✭