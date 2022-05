Productiebedrijf Rust: ’Alle mogelijke veiligheidsprotocollen waren van kracht’

Het rapport stelt dat de productiemaatschappij van de westernfilm geen richtlijnen had opgesteld om er zeker van te zijn dat er geen echte kogels op de set aanwezig waren. Dit is volgens het Amerikaanse vakblad Variety een duidelijke schending van de veiligheidsmaatregelen. Het bedrijf kreeg daarvoor dan ook de hoogst mogelijke boete van 136.793 dollar, ruim 126.000 euro.

Het productiebedrijf geeft nu aan ’niet opzettelijk enig veiligheidsprotocol te hebben overtreden’, meldt BBC, die een officieel document hierover heeft ingezien. Verder stelt het productiebedrijf niet verantwoordelijk te zijn geweest voor het houden van toezicht en ook niet voor specifieke protocollen, zoals rondom wapens. Die taak moeten producenten overdragen aan experts, stelt het bedrijf in het document.

Acteur Alec Baldwin schoot vorig jaar oktober tijdens repetities op de filmset per ongeluk de 42-jarige Hutchins dood. Hij verwondde daarbij ook regisseur Joel Souza. Baldwin had een geladen pistool. De 64-jarige acteur dacht dat het rekwisiet ongeladen was. Baldwin liet eerder via zijn advocaat weten blij te zijn met het rapport. „We waarderen dat het rapport meneer Baldwin vrijpleit, doordat het duidelijk maakt dat hij ervan overtuigd was dat het wapen alleen losse flodders bevatte”, luidde de verklaring destijds.