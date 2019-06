Ziggo gaat buitenlandse thriller met Barry Atsma uitzenden

The Rook speelt zich af in de toekomst en is losjes gebaseerd op de gelijknamige fantasy-thriller roman van Daniel O’Malley die in 2012 gepubliceerd werd.

De serie volgt Myfanwy Thomas, een jonge vrouw die bijkomt in de stromende regen op de Millennium Bridge in Londen, omringd door dode lichamen met rubberen handschoenen. Ze heeft geen idee wie ze is en hoe ze daar terecht is gekomen. Mede dankzij een door haarzelf geschreven briefje, komt de vrouw erachter dat ze een hoge functie heeft bij Checquy, de geheime dienst van Groot-Brittannië voor mensen met paranormale gaven.

Barry Atsma vertolkt de rol van Peter van Syoc, een charmante en psychotische sleutelfiguur van een crimineel kartel dat bekend staat als The Lugat. Het is niet de eerste buitenlandse serie waarin de Nederlander te zien is.