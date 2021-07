Kim Kardashian ’enorm trots’ op nieuw gezicht: Kate Moss

„Ik ontmoette Kate voor het eerst in 2014 via ontwerper en gemeenschappelijke vriend Riccardo Tisci. We hadden meteen een klik, ik was bevangen door haar gevoel voor humor, authenticiteit en klassieke schoonheid. En sindsdien zijn we goed bevriend met elkaar. Zij is hét mode-icoon dat een hele generatie vertegenwoordigd en ik ben dan ook enorm trots om haar aan te kondigen als het nieuwe gezicht van mijn zomercollectie”, aldus Kim.

Kim en Kate waren vorige maand nog te gast bij het Vaticaan in Rome, waarbij Kate’s 18-jarige dochter Lila ook aanwezig was.

Het is sowieso een goed jaar voor Skims: het Amerikaanse Olympische en paralympische team wordt tijdens de Spelen in Tokio door Kim voorzien van atletisch ondergoed en pyjama’s.